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Сенатор Торегалиев посетил ряд сел в Западно-Казахстанской области

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нариман Торегалиев в рамках рабочей поездки посетил ряд населенных пунктов Казталовского района Западно-Казахстанской области, где встретился с местными жителями.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы населения, а также ряд принятых законов. Сенатор ознакомился с ходом строительства объектов образования и состоянием дорог в селах Сарыкудук, Жалпактал, Караозен, Жулдыз, Казталовка Казталовского района.

«В Парламенте был принят ряд важных законов. В этой связи, большое внимание уделяется разъяснительной работе с населением об их исполнении. На сегодняшний день в Казталовском районе одним из важных вопросов является строительство учебных заведений, и я хочу обратить внимание подрядчиков на то, что каждый строящийся объект, каждый тенге бюджета государства находится на контроле», - отметил депутат.

Кроме того, депутат отметил, что будет способствовать решению поднятых вопросов.

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