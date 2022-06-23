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Сенатор: Важно законодательно урегулировать возвращение государству неиспользуемых охотничьих угодий

Животноводы считают, что слишком много земель передано охотничьим хозяйствам, в связи с чем, фермерам не хватает пастбищ. О проблемных вопросах жителей Алматинской области и области Жетісу в своём депутатском запросе рассказал депутат Сената Жанболат Жоргенбаев.

По информации сенатора, на территории данных регионов имеется 132 охотничьих угодья, общая площадь земельных участков которых составляет 5,0 млн гектаров. Вместе с тем, в регионе наблюдается острый дефицит пастбищных угодий, когда животноводам просто негде пасти свой скот.

«В соответствии с действующим законодательством, охотничьи угодья предоставляются хозяйствам на праве временного землепользования сроком до 49 лет. Нередко использование земли в охотничьих целях, кроме выращивания зверей для охоты, носит в основном сезонный характер. При этом, возврат за неиспользование таких земель государству невозможен в связи с тем, что этот вопрос не урегулирован соответствующим законодательством», - сказал сенатор Жанболат Жоргенбаев.

Кроме того, депутат отметил, что некоторые охотничьи хозяйства используются только в интересах отдельных лиц или небольшими группами людей, а потому в масштабах общества, такие охотничьи прогулки не имеют большого социального и экономического значения. Особенно на фоне острого дефицита пастбищ для выгула скота.

В этой связи, Жанболат Жоргенбаев предложил провести инвентаризацию неосвоенных или неиспользуемых земель, учитывать потребности выпаса скота или сенокоса местного населения при утверждении земель для охоты, а также, обязать охотничьи хозяйства очищать водные источники, находящиеся в их землепользовании, и защищать территорию от пожара.

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