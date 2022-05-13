Сенатор Владимир Волков встретился с жителями г. Алматы

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков провел ряд встреч в городе Алматы и Алматинской области.

Так, сенатор встретился с профессорско-преподавательским составом, студентами Евразийской юридической академии имени Динмухамеда Кунаева, а также посетил Карасайский район, где побеседовал с сотрудниками полиции, прокуратуры и молодежью на тему повышения качества юридического образования, а также рассказал о предстоящем референдуме по поправкам в Конституционное законодательство. В частности, депутат озвучил новеллу основных поправок, которые вносятся в Конституцию.

«Реформы имеют системный и комплексный характер. Предусмотрено внесение поправок в 33 статьи Конституции. Изменения направлены на глубокую демократизацию политической системы, уход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, переформатирование деятельности обеих палат Парламента, создание Конституционного суда, демократизацию избирательной системы, а также повышение ответственности исполнительной власти», – подчеркнул он.

Подводя итоги, сенатор Волков отметил, что предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана. Поэтому важно чтобы граждане активно приняли участие в предстоящем референдуме, резюмировал депутат.