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Политика
Сенатор Волков: Референдум – это реальное воплощение принципа "слышащее государстве"

Депутат Сената Парламента РК Владимир Волков прокомментировал предложение Президента РК Касым-Жомарта Токаева провести референдум по новым поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz

"Глава государства предложил провести референдум по изменениям, которые вносятся в Основной закон страны. Референдум – это новая веха таких преобразований и новый этап в истории независимости, реальное воплощение принципа "слышащего государства", – считает Владимир Волков. 

Сенатор напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" о том, что прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации и дальнейшей демократизации страны.

"Важно отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана. Они станут предметом принятия важного решения самими гражданами Казахстана на республиканском референдуме.

Согласно Конституционному закону "О республиканском референдуме", организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Гражданам, общественным объединениям Республики Казахстан гарантируется право выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на референдум.

Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан с момента опубликования и не нуждается в каком-либо подтверждении актами Президента или органов государственной власти Республики.

Хотелось бы отметить, что взвешенность и настойчивость в осуществлении наших общих целей, открытость к новому и уважение к достигнутому – отвечают нашим национальным интересам и непременно будут способствовать развитию во благо всего народа Казахстана", – заключил сенатор.

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