Сенатор возмущен лимузинами и дорогими нарядами на выпускных

Сенатор Владимир Редкокашин высказал недовольство современными выпускными вечерами, на которые затрачиваются большие суммы денег, передает Kazpravda.kz
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Он отметил, что ежегодно в преддверии окончания учебного года общество делится на два лагеря: на тех, кто против проведения выпускных, и тех, кто за.
"Некоторые родители, сами выпускники после школьного торжества под разным предлогом настаивают на банкете в ресторане, что требует, соответственно, дорогих нарядов, украшений для выпускников, аренду дорогостоящих лимузинов и красных дорожек, подарков для учителей, шоу-программ и т.д. Основной жалобой родителей является то, что подобные пышные выпускные балы обходятся в немалые суммы для них, а некоторым приходится брать кредиты в банках. Практика показывает, что ежегодно сбор денег с выпускников, включая виньетки и выпускной вечер, подарки учителям, приводит к большим недовольствам в обществе", – заметил сенатор.
Редкокашин считает, что на вечера нужно приглашать ветеранов педагогического труда, почетных жителей города, представителей неправительственных организаций, в том числе молодежных, представителей шефских предприятий, спонсоров и меценатов. Это, по его словам, "воспитывало бы развитие у молодежи высокой социальной активности и стремление быть достойными гражданами нашей страны, послужило бы повышению имиджа выпускника казахстанских школ, посодействовало преемственности и сохранению добрых школьных традиций". Организаторами выпускных мероприятий должны быть родительский, организационный комитет, актив выпускников, творческая группа учителей.
В пример депутат привел соседние страны – Россию, Беларусь и Узбекистан, которые запретили сбор денег в школах и проведение пышных торжеств в честь ее окончания.
"В рамках упорядочения проведения выпускных вечеров, на наш взгляд, требуется выработка комплекса мер, направленных на введение в целом запрета по сбору денег в школах, так как сегодня тенденция сбора денег в школах все еще не прекратилась. Со школьников до сих пор собирают деньги на школьный фонд, ремонт классов, праздничные мероприятия и т.д. Общеобразовательные школы нашей страны финансируются из государственного бюджета, сбор денег с учеников школ должен быть полностью запрещен. Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, Премьер-министр – Прим. ред.), учитывая вышеизложенное, прошу вас дать поручение соответствующим государственным уполномоченным органам по принятию необходимых мер по решению данного вопроса, в частности по запрету сборов денег не только с выпускников, но и со всех учеников школы", – обратился сенатор в своем депутатском запросе на имя главы Правительства.
Напомним, в конце 2015 года управление образования Астаны распространило приказ, в котором запрещен незаконный сбор
средств с родителей учеников. В ноябре 2016-го в управлении рассказали, какие расходы
ложатся на родителей учеников, а какие на госбюджет.
Между тем Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции рекомендовало Министерству образования и науки рассмотреть вопрос об упразднении
родительских комитетов с активной и широкой реализацией института попечительских советов.