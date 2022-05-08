Сенатор встретилась с учеными института языкознания

Сенатор Ляззат Сулеймен встретилась с учеными института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. В ходе встречи депутат высоко оценила работу ученых института и поблагодарила весь коллектив за вклад в развитие государственного языка. Сенатор совместно с активом института также обсудила предстоящий референдум по поправкам в Конституцию.

“Предстоящий референдум имеет важное значение для будущего нашей страны. Так граждане смогут принять самое непосредственное участие в реализации конституционной реформы и проголосовать за будущее Казахстана. Надеюсь, что большое количество казахстанцев придёт на участки, чтобы выразить своё мнение по предлагаемым поправкам», - сказала сенатор.

Кроме того, участники встречи поговорили об актуальных вопросах и проблемах сферы образования, в частности были озвучены предложения по развитию духовной культуры в Казахстане.

В ходе встречи было отмечено, что визит сенатора является важным шагом в продвижении инициатив, высказанных преподавательским составом. Ляззат Сулеймен подчеркнула, что проблемные вопросы, поднятые учеными будут всесторонне изучены и в последующем вынесены на рассмотрение рабочих заседаний Комитета Сената.