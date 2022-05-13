Сенатор встретился с медиками Карасайского района

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Жанболат Жоргенбаев встретился с работниками Карасайской районной больницы. В ходе встречи он рассказал о вносимых в Конституцию изменениях и дополнениях, которые кардинально трансформируют действующую политическую систему страны. Сенатор отметил, что изменения в общественно-политической сфере в будущем, безусловно, скажется и на развитии экономики и улучшении жизни населения.

“Конституционные изменения необходимы для всестороннего развития государства. В целом будут внесены поправки в более 30 статей Конституции, а также до конца года будут приняты более 20 законов. Изменения коснутся всех ветвей власти. Особенно повышается роль Парламента и региональных маслихатов. Все конституционные изменения соответствует пожеланиям народа и требованиям времени”, - отметил сенатор.

Жанболат Жоргенбаев особо подчеркнул важность предстоящего референдума, выразив уверенность в высоком уровне участия населения во всенародном референдуме, на котором граждане будут делать выбор будущего Казахстана.