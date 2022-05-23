Сенатор встретился с работниками многопрофильной больницы города Кокшетау

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков встретился с коллективом Кокшетауской городской многопрофильной больницы.

В ходе встречи сенатор отметил, что предлагаемые поправки в Конституцию направлены на повышение уровня гражданского участия в управлении государством и укрепление защиты прав человека.

Проведение референдума – это не дань моде или тенденциям, это тот случай, когда другой вариант был бы неуместен, подчеркнул сенатор.

«Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры. Поэтому в целом можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и изменении парадигмы государственного и общественного развития», - сказал Даурен Адильбеков.