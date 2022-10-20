Сенат

Сенатор встревожен приватизацией стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенатор Нуржан Нурсипатов встревожен приватизацией стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат отметил, что раннее уже направлял запрос в Правительство по теме национальной безопасности, в котором предлагал предпринять меры по приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также установления запрета на принятие решений, которые могут привести к утрате контроля государства над оборонной промышленностью.

«На торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. И на сегодня процедура позволяет, в случае признания торгов несостоявшимися, реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости. Назрела необходимость поддержать оборонные предприятия, в первую очередь в которых степень локализации составила 50 и более процентов», - сказал Нуржан Нурсипатов.

Так, в списке приватизации значится Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на технологическую модернизацию которого в течение 2018-2020 годов из бюджета было выделено 4,4 млрд тенге. Приватизации также подлежит оборонное предприятие Ао «Тыныс» в Кокшетау, имеющее на протяжении ряда лет устойчивую динамику роста.

По информации сенатора, на торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны.

«И на сегодня процедура позволяет, в случае признания торгов несостоявшимися, реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости. Назрела необходимость поддержать оборонные предприятия, в первую очередь в которых степень локализации составила 50 и более процентов. Так, завод по производству бронированной техники «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» довел долю казсодержания до 70%, осуществил трансферт технологий и является единственным в Центральной Азии производителем колесной бронированной техники. Однако предприятие лишено дальнейшего развития ввиду отсутствия единой госполитики по приобретению и обслуживанию бронетехники. На протяжении нескольких лет с заводом то заключался меморандум о сотрудничестве с военным ведомством о приобретении бронетехники, то эти намерения пересматривались», - констатировал Нурсипатов. 

В этой связи, сенатор требует пересмотреть планы по приватизации, полностью либо частично сохранив над ними государственный контроль.

Также была озвучена инициатива выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

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