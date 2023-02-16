Сенатор заявил о незаконных закупках КазАвтоЖола

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенатор Андрей Лукин заявил о незаконных закупках АО «Национальная компания «КазАвтоЖол». Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании верхней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Сената

Сенатор констатировал, что в автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства в виде несоблюдения норм при выполнении строительных работ, неэффективного использования и хищения денег, злоупотреблений полномочиями должностных лиц и других.

«В нарушение статьи 4 Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» КазАвтоЖол способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 млрд тенге. Вопреки требованиям правил в технической спецификации по девяти закупкам устанавливались незаконные условия, не позволившие потенциальным поставщикам участвовать в тендерах на проведение работ на общую сумму 26 млрд тенге. Для получения незаконной прибыли подрядчики идут на нарушение условий сметной документации, нецелевое использование денежных средств, предоставление фиктивных документов и другое», – отметил сенатор.

Андрей Лукин считает, что проведение некачественных работ также связано с признаками сомнительных взаиморасчетов между имеющими отношение к субъектам олигополии подрядчиками, совершившими фиктивные сделки на 21,5 млрд тенге.

«Должностными лицами КазАвтоЖола не обеспечивается должная защита государственных интересов в отношении недобросовестных подрядчиков за нарушение договорных обязательств и других субъектов. Продолжает преобладать устаревшая методика возведения и ремонта объектов дорожной инфраструктуры, игнорируется применение прогрессивных способов, практик и инструментов зарубежных стран», – констатировал депутат.

По его словам, несмотря на то, что законодательные акты в данной сфере содержат положения о целесообразности и необходимости использования новых материалов и методик, значительная часть автодорог проектируется и возводится без применения доступных геосинтетических и других материалов.

«Как следствие, по отдельным проектам КазАвтоЖола, реализованным без инновационных подходов, отмечаются дефекты и разрушения. При планировании и освоении бюджетных средств на содержание автодорог соответствующим министерством (индустрии и инфраструктурного развития – прим. ред.) не обеспечивается прозрачность и четкость правового регулирования субъектами отраслевых правоотношений. Таким образом, несмотря на значительное выделение в автодорожную отрасль государственных средств, нецелевое их расходование, хищение и другие правонарушения негативно отражаются на развитии эффективной транспортной инфраструктуры, повышении транзитного потенциала и макрорегионального развития страны», – обозначил Лукин.

В этой связи он предлагает усилить ведомственный контроль за деятельностью Комитета автомобильных дорог МИИР РК, КазАвтоЖола, в том числе при проектировании, проведении закупок и расходовании бюджетных, заемных и собственных средств при содержании, ремонте и строительстве автодорог, принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций, по расторжению договоров с подрядчиками, заключенных с нарушением действующего законодательства, а также по расторжению договоров с подрядчиками, допускающими систематическое нарушение договорных обязательств.

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