Сенатор заявил о привилегированном положении отдельных лиц в сфере экспорта лома черных металлов

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенатор Андрей Лукин заявляет о привилегированном положении отдельных лиц в сфере экспорта лома черных металлов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: kazpravda.kz

Лукин напомнил, что за 2020-2022 гг. и истекший период этого года из Казахстана в страны Евразийского экономического союза экспортировано 4,7 млн тонн лома и отходов черных металлов, стоимостью 30,4 млрд тенге, основной объем – 99 % закуплен российскими предприятиями.

«Вместе с тем в третьи страны реализовано 537,4 тыс. тонн лома и отходов черных металлов стоимостью 56,6 млрд тенге. Из данной статистики, очевидно, что местным предпринимателям гораздо выгоднее экспортировать продукцию в третьи страны, где цена закупа выше, чем в России и Казахстане. Однако, министерство индустрии и инфраструктурного развития РК без мнения предпринимателей и серьезных оснований приняло 5 нормативных правовых актов, предписывающих ограничения на экспорт лома и разрешило вывоз только железнодорожным транспортом», - констатировал сенатор, отметив, что эти документы нарушают Предпринимательский кодекс, так как министерство индустрии и инфраструктурного развития РК необоснованно установило привилегированное положение отдельно взятых субъектов бизнеса и ограничило права предпринимателей, которые вывозили лом автотранспортом.

«В последующем, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК «О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов» с 3 мая 2023 года введен полный запрет на экспорт лома сроком на 6 месяцев всеми видами транспорта. Ввиду принятия ограничительных мер, существенного занижения стоимости покупки лома металлоперерабатывающими предприятиями и систематическими задержками по его оплате с 2020 года по республике вынужденно закрыли либо приостановили деятельность более 1,4 тыс. предприятий. Эта проблема на протяжении последних лет остается без внимания правительства», - сказал депутат.

При этом от экспорта лома за указанный период в бюджет поступило порядка 40 млрд тенге и ломозаготовители готовы снабжать сырьем местные предприятия при поддержке их деятельности со стороны правительства.

«Наряду с этим ломозаготовители ходатайствовали предоставить информацию о порядке создания плавильного завода для производства слитков из металла, что позволило бы экспортировать изделие как готовую продукцию. Однако, данный вопрос не разрешен. Подобные проблемы не единичны и имеют место в каждом регионе. Кроме того, существуют проблемы контроля и надзора за субъектами, осуществляющими сбор, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов. При этом за Комитетом индустриального развития министерства не закреплены соответствующие контрольно-надзорные функции. В результате он лишен правовой возможности привлечения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без направления уведомления, к административной ответственности», - отметил сенатор.

В этой связи депутат требует предоставить квоты на экспорт лома черного металла с обеспечением доступной логистики через железные дороги либо равномерно распределить лом на внутренний рынок с приостановлением импорта металла, внедрить интегрированную информационную систему учета лома черных и цветных металлов, которая будет формировать баланс сбора и потребления металлолома в Республике Казахстан и способствовать достижению прозрачности на рынке и снижению теневого оборота. Кроме того, по мнению сенатора, необходимо перевести деятельность субъектов бизнеса с уведомительного порядка на лицензионный с разработкой соответствующих правил выдачи лицензий и установлением квалификационных требований и принять подзаконные акты, предписывающих электронное ведение и формирование отчетности с последующей интеграцией с информационными системами органов государственных доходов и акиматов.

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