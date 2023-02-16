Сенатор Жургенбаев попросил улучшить социально-бытовое положение пограничников

Сенат
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По словам депутата, из 251 пограничного пункта лишь 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством.

Фото: Kazpravda.kz

Социально-бытовые условия, в которых работают пограничники, оставляют желать лучшего. Об этом заявил сенатор Жанболат Жургенбаев в своем депутатском запросе на имя премьера-министра РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам депутата, из 251 пограничного пункта лишь 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством.

"Несмотря на проводимые реформы пограничной службы и принятые меры по улучшению условий прохождения воинской службы, существующие проблемы влияют на морально-психологическое состояние пограничников", - сказал сенатор.

Он напомнил, что для решения этих проблем в 2020 году была создана соответствующая Дорожная карта, составлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Однако эти вопросы до сих пор не решены.

В связи с этим сенатор попросил улучшить положение пограничников, которые вносят свой вклад в защиту рубежей Казахстана.

"Предлагаю проверить материально-техническую базу и социальные объекты государственных пограничных служб специальной
Правительственной комиссией, пересмотреть работу местных исполнительных органов в отношении зданий и объектов пограничной службы, включенных в "Дорожную карту", обеспечить ускоренную реализацию работ по ремонту и модернизации социально-бытовых условий пограничников в рамках соответствующих программных документов", - заключил сенатор.

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