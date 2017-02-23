​Сенаторы изучают проблемы медицины

В ходе встречи с руководством Министерства здравоохранения и сотрудниками НИИТО Б. Айтимова рассказала о деятельности Парламента по исполнению провозглашенного Главой государства Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институцио­нальных реформ». В выступлении руководителя сенатского комитета большое внимание было уделено законо­дательному обеспечению приоритетов Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Сенатор отметила значительный вклад института в модернизацию системы здравоохранения.

Директор НИИТО Нурлан Батпенов ознакомил с работой института, рассказал об основных показателях его деятельности, изложил сущест­вующие проблемы института и травмато­лого-ортопедической службы в целом по республике. Состоялось заинтересованное обсужде­ние с коллективом института перспектив развития отечественного здравоохранения.

Подводя итоги мероприятия, руково­дитель комитета Б. Айтимова подчеркнула, что сенаторы смогли не только ознакомиться с состоянием данного медицинского учреждения, но и получить представление о состоянии медицинской отрасли в целом. Полученные предложения будут учтены в рамках формирования нормативно-правовой базы страховой медицины в нашей стране.