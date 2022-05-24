Сенаторы: На референдуме люди будут голосовать за будущее Казахстана

Сенатор Акмарал Альназарова в ходе визита в Кызылординскую область встретилась с жителями города и представителями общества людей с инвалидностью. На базе областного филиала партии «Аманат», сенатор обсудила важность участия в предстоящем референдуме с женщинами, активно участвующими в развитии региона. Сенатор подробно рассказала о правилах и условиях голосования, подчеркнув важность изменений в Конституцию.

В ходе встреч с людьми с инвалидностью депутат отметила, что поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым задачи по созданию Нового Казахстана должны обрести полную поддержку всех граждан страны.

«Мы широко обсуждаем с казахстанцами важность проводимых политических реформ. Люди прекрасно понимают, что поправки, которые предложено внести в Конституцию, обсуждаются и проходят через референдум. Но для нас важно, чтобы люди осознанно приняли целенаправленное участие в референдуме и обстоятельно подумали, за какое будущее они голосуют», - сказала сенатор.

Встречаясь с жителями Жалагашского района, депутаты Акмарал Альназарова и Мурат Бактиярулы рассказали сельчанам о главных целях Конституционных реформ. В их числе создание условий для политической конкуренции, более активное создание условий для управления страной населением, а также усиление механизмов защиты конституционных прав граждан.

«На нынешнем референдуме будут приняты значительные конституционные поправки. Поэтому 5 июня текущего года, каждый гражданин должен прочувствовать свою причастность к предстоящим политическим изменениям», - сказал Мурат Бактиярулы.