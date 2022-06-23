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Сенаторы обеспокоены ситуацией в Аральском море

Экологические проблемы региона Арала в своём депутатском запросе подняла группа сенаторов во главе с Вице-спикером палаты Аскаром Шакировым. Во время пленарного заседания они озвучили свой запрос на имя Премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Миллионы гектар высохшего морского дна, миллиарды тонн соли, разносящейся ветром по региону и наступающие пески пустынь, грозят экологической катастрофой и значительным ухудшением здоровья людей.

«У людей, постоянно проживающих в бассейне Аральского моря, выявлены изменения в функциональном состоянии жизненно важных органов, вплоть до развития в них патологических сдвигов. Высыхание Арала имеет катастрофические последствия и является экологической трагедией планетарного масштаба. Его можно остановить, лишь объединив усилия всех стран, международных организаций. Прежде всего необходимо привлечь к решению этого экологического кризиса международные фонды и научные центры. К сожалению, в последнее время их активность в регионе значительно снизилась», - говорится в депутатском запросе, озвученном сенатором Ахылбеком Куришбаевым.

Предложения сенаторов: активизировать работу Международного фонда по спасению Арала, создать водно-энергетический консорциум со странами Средней Азии и активнее высаживать зеленые насаждения на дне высохшего моря.

Общая площадь лесов, включая естественные насаждения на казахстанской части Аральского моря составляют 337 тыс. га. В то же время, наши узбекские коллеги произвели посадки саксаульников на площади около 1,6 млн га, при этом на большей её части используя аэропосев. Кроме того, они на системной основе занимаются расширением ассортимента, адаптированных к пустынным условиям древесных культур. В этой связи нам нужно не только форсировать темпы лесопосадочных работ, но и совершенствовать фитомелиоративные технологии, поскольку приживаемость высаженных растений на нашей территории в отдельные годы не превышает 10-13%», - отмечают сенаторы.

По словам депутатов, в рамках своих полномочий они уже активно работают в этом направлении. Сенаторы напомнили, что не так давно обращались с запросом в Правительство о необходимости ремонта плотины «Кокарал», сдерживающей воды Северного Арала. В рамках дальнейшего развития межпарламентской дипломатии они намерены поднимать эти вопросы на различных международных площадках для того, чтобы обратить внимание мировой общественности к аральской проблеме.

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