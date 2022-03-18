Занятость населения, социальное обеспечение, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Эти вопросы стали одними из основных тем обсуждения во время встречи депутатов Сената Султанбека Макежанова, Динар Нукетаевой, Бахытжана Жумагулова и Нурторе Жусип с жителями Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутаты отметили, что все поднятые горожанами проблемные вопросы они возьмут на личный контроль и обязательно доведут до сведения исполнительных органов.

Отдельной темой большого разговора стали и реформы, озвученные недавно Президентом страны в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». Участники встречи отметили важность обозначенных инициатив, акцентировав внимание на наиболее важных его аспектах.

«Большое значение имеют приоритеты, обозначенные Главой государства, по активизации работы местных исполнительных и представительных органов власти. Президент страны подчеркнул необходимость повышения роли маслихатов, обеспечения их самостоятельности. Это необходимо для укрепления доверия граждан к представительной власти», - сказала Динар Нукетаева.

