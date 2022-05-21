Сенаторы обсудили вопросы развития сельскохозяйственного предпринимательства и кооперации

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу по вопросам развития сельскохозяйственного предпринимательства и кооперации.

В заседании приняли участие руководители Министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции, АО НУХ «Байтерек», НПП «Атамекен» и Казахского НИИ экономики и развития сельских территорий.

В своем приветственном слове Председатель профильного Комитета Сената Али Бектаев отметил актуальность темы для сельскохозяйственной отрасли страны. Он подчеркнул, что именно предпринимательство определяет развитие производства и рынка.

Сенатор Ольга Булавкина также рассказала, что одним из приоритетов государственной аграрной политики является развитие агропромышленного комплекса Казахстана, предусматривающее кооперацию сельхозтоваропроизводителей, особенно малых форм хозяйствования.

«Кооперация призвана способствовать успешному функционированию сельскохозяйственных формирований, объединению мелких и средних хозяйств с целью совместной организации производства, хранения, переработки и сбыта произведенной продукции, обеспечению основными средствами производства, способствующих снижению издержек при производстве продукции и доставки её до потребителя, сбалансированному развитию сельского хозяйства и в целом АПК»,- отметила она.

Сенатор также указала на причины, когда такая кооперация аграриев оказывалась неэффективной. По её словам, это происходит из-за низкого уровня доверия, заинтересованности и осведомлённости фермеров о преимуществах кооперации. Также в числе причин - слабая материально-техническая оснащенность и низкий уровень капитализации кооперативов в период их становления, а также недостаточные меры по стимулированию развития кооперативов.

В ходе встречи были заслушаны доклады профильных государственных органов и оргинизаций касательно положения дел по решению проблем в отрасли.

Так для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и развития предпринимательства на селе Министерством сельского хозяйства страны реализуется комплекс мер господдержки для субъектов агробизнеса. В частности было отмечено наличие льготного лизинга и кредитование по линии Холдинга «Байтерек». В текущем году планируемый объем финансовой поддержки субъектов агробизнеса дочерними компаниями Холдинга составляет 374,9 млрд. тенге.

Поводя итоги рабочей встречи, сенаторы подчеркнули, что поднятые во время данного мероприятия предложения и вопросы будут находиться на постоянном контроле профильного комитета Сената.