Сенаторы обсудили вопросы внешней политики страны

Под председательством Заместителя Председателя Сената Аскара Шакирова состоялась встреча членов комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности с заместителем Министра иностранных дел Аканом Рахметуллиным, где обсуждались вопросы обеспечения единого внешнеполитического, внешнеэкономического курса и инвестиционной политики Республики Казахстан в отношениях с иностранными государствами и международными организациями, сообщает пресс-служба Сената РК.

«Cегодня, в связи с резко изменяющейся геополитической ситуацией в мире и перед лицом беспрецедентных вызовов и угроз, крайне важно неуклонное исполнение задач, поставленных Главой государства на расширенном заседании коллегии МИД, а также в его программных выступлениях последнего времени», - отметил Вице-спикер.

Заместитель Министра иностранных дел Акан Рахметуллин ознакомил сенаторов с основными направлениями, целями и задачами внешней политики, а также нынешними приоритетами страны. По его информации, внешняя политика сохраняет преемственность базовых принципов политического курса Казахстана, заложенных на заре Независимости, и зиждется на принципах сбалансированности, прагматизма и защиты национальных интересов, чья эффективность доказана временем.

Внешнеполитический курс традиционно направленный на укрепление независимости, международного и регионального сотрудничества и безопасности, будет также фокусироваться на экономическом векторе развития. Это позволит усилить меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику страны, а также расширению внешних рынков для казахстанского экспорта с помощью снижения тарифных и нетарифных барьеров.

Подытоживая встречу Председатель профильного Комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что проблемы постпандемического восстановления, ставят перед Казахстаном новые цели и задачи. Это касается развития многосторонней и двусторонней дипломатии и преодоления последствий глобального экономического кризиса. Для их реализации будут важны оперативность, эффективность принимаемых решений и соответствующее использование ресурсов.

В ходе заседания сенаторы также поднимали актуальные вопросы внешней политики, в том числе вопросы замещения казахстанскими кадрами должностей в международных организациях, мониторинга международных договоров.