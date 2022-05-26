Сенаторы обсудили законопроект по вопросам интеллектуальной собственности

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание, на котором обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи».

Председатель Комитета Владимир Волков отметил, что работа над документом является очередным шагом по совершенствованию законодательства в данной сфере.

«Проектом закона предложены поправки и изменения, направленные на повышение прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций, введению нового объекта «географическое указание», краткосрочной охраны незарегистрированных промышленных образцов. Данные нововведения позволят расширить возможности отечественных товаропроизводителей», - сказал сенатор.

Кроме того, законопроект призван усилить защиту правообладателей. К примеру, вводимая законопроектом норма о краткосрочной охране незарегистрированных промышленных образцов, по словам сенаторов, позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий. Также документом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь.

По итогам расширенного заседания Комитета было принято решение направить законопроект на рассмотрение Палаты.