Сенаторы окажут помощь пострадавшим от паводков

Казахстанские сенаторы приняли решение помочь жителям регионов, пострадавшим в результате паводка, передает Kazpravda.kz
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"Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан перечислят однодневный заработок жителям, пострадавшим от паводков. Такое решение сегодня принято постановлением Бюро Сената Парламента", – указывается в распространенном сообщении пресс-службы верхней палаты.
По информации МВД, порядка двух тысяч домов в 52 населенных пунктах пострадали от паводка. Самая сложная ситуация сложилась в Акмолинской области. Так, в Атбасаре прорвало дамбу, построенную в прошлом году. Вода затопила порядка 300 домов. Люди эвакуированы в школу и к родственникам.
Жители страны начали сбор провианта и одежды для отправки пострадавшим.