Сенаторы ознакомились с уровнем общественной безопасности Шымкента

Официально
Фото: пресс-служба Сената
Депутаты Сената Айгуль Капбарова и Нурлан Бекназаров встретились с сотрудниками правоохранительных органов в ходе поездки в город Шымкент. Во время посещения городского УП депутаты ознакомились с обстановкой по защите прав и обеспечению безопасности жителей мегаполиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Полицейские продемонстрировали сенаторам работу центра видеонаблюдения и современных мобильных отделений полиции. Они рассказали, что для обеспечения безопасности в городе установлено 70 устройств видеонаблюдения и решён вопрос строительства 100 мобильных полицейских участков в густонаселённых районах.

В ходе встречи поднимались и вопросы законодательного обеспечения деятельности силовиков. В частности, были обсуждены введение трехуровневой системы правоприменения и законодательное закрепление модели службы полиции, основанной на принципе «шаговой доступности» к населению.

«Известно, что во время пандемии работа сотрудников правоохранительных органов усложнилась. В связи с этим важно совершенствовать полицейскую службу в мегаполисе и переходить на цифровые сервисы в соответствии с современными требованиями. Контроль движения и безопасность населения во время карантина также является актуальной проблемой. Поэтому эффективность установки камер уличного видеонаблюдения возрастает. В то же время камера наблюдения должна больше работать на обеспечение безопасности населения, а не только на наложение штрафов», - сказала сенатор Айгуль Капбарова.

В свою очередь депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, усиление защиты прав и безопасность граждан будут и впредь в центре внимания сенаторов.



Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Праздник пришел на землю Улытау
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Гости здесь круглый год
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Искусство без границ
Россыпь наград от кадетов
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Каза…
Назначения
Хроника
Назначения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]