Сенаторы ознакомились с уровнем общественной безопасности Шымкента

Депутаты Сената Айгуль Капбарова и Нурлан Бекназаров встретились с сотрудниками правоохранительных органов в ходе поездки в город Шымкент. Во время посещения городского УП депутаты ознакомились с обстановкой по защите прав и обеспечению безопасности жителей мегаполиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.
Полицейские продемонстрировали сенаторам работу центра видеонаблюдения и современных мобильных отделений полиции. Они рассказали, что для обеспечения безопасности в городе установлено 70 устройств видеонаблюдения и решён вопрос строительства 100 мобильных полицейских участков в густонаселённых районах.
В ходе встречи поднимались и вопросы законодательного обеспечения деятельности силовиков. В частности, были обсуждены введение трехуровневой системы правоприменения и законодательное закрепление модели службы полиции, основанной на принципе «шаговой доступности» к населению.
«Известно, что во время пандемии работа сотрудников правоохранительных органов усложнилась. В связи с этим важно совершенствовать полицейскую службу в мегаполисе и переходить на цифровые сервисы в соответствии с современными требованиями. Контроль движения и безопасность населения во время карантина также является актуальной проблемой. Поэтому эффективность установки камер уличного видеонаблюдения возрастает. В то же время камера наблюдения должна больше работать на обеспечение безопасности населения, а не только на наложение штрафов», - сказала сенатор Айгуль Капбарова.
В свою очередь депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, усиление защиты прав и безопасность граждан будут и впредь в центре внимания сенаторов.
Полицейские продемонстрировали сенаторам работу центра видеонаблюдения и современных мобильных отделений полиции. Они рассказали, что для обеспечения безопасности в городе установлено 70 устройств видеонаблюдения и решён вопрос строительства 100 мобильных полицейских участков в густонаселённых районах.
В ходе встречи поднимались и вопросы законодательного обеспечения деятельности силовиков. В частности, были обсуждены введение трехуровневой системы правоприменения и законодательное закрепление модели службы полиции, основанной на принципе «шаговой доступности» к населению.
«Известно, что во время пандемии работа сотрудников правоохранительных органов усложнилась. В связи с этим важно совершенствовать полицейскую службу в мегаполисе и переходить на цифровые сервисы в соответствии с современными требованиями. Контроль движения и безопасность населения во время карантина также является актуальной проблемой. Поэтому эффективность установки камер уличного видеонаблюдения возрастает. В то же время камера наблюдения должна больше работать на обеспечение безопасности населения, а не только на наложение штрафов», - сказала сенатор Айгуль Капбарова.
В свою очередь депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, усиление защиты прав и безопасность граждан будут и впредь в центре внимания сенаторов.