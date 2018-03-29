Общество

Сенаторы перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводка в ВКО

Лаура Тусупбекова
Депутаты Сената Парламента РК поддержали предложение сенатора Дуйсенгазы Мусина о перечислении однодневного заработка в фонд пострадавших от паводка в ВКО, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Как вы уже из СМИ знаете, в ВКО население сейчас находится в затруднительном положении от паводков. Сейчас происходит быстрое таяние снега, что приводит к поднятию уровня воды, и в ряде районов области паводковая ситуация обострилась. Мы предлагаем оказать восточноказахстанцам помощь и перевести однодневную зарплату. Прошу поддержать мое предложение", – сказал сенатор на пленарном заседании палаты.

Он отметил, что финансовая помощь поможет жителям ВКО противостоять паводкам. 

"В некоторых районах объявлено ЧС, поэтому все восточноказахстанцы сейчас ведут борьбу против паводков. Данная ситуация требует дополнительной финансовой поддержки", – добавил он.

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