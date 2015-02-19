Политика Сенаторы переголосовали за обращение к Президенту РК Эльмира Киргеева

Депутаты Сената Парламента РК переголосовали за обращение к Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Уважаемые сенаторы есть один процедурный вопрос, мы для обращения проголосовали, это технический, но давайте переголосуем. Это кто-то очень невнимательно проголосовал. Это просто для чистоты эксперимента как говорится", - посетовал председатель Сената Парламента. РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания.



После чего депутаты снова перешли к голосованию и были показаны результаты на экране в зале Сената Парламента Казахстана.



"Присутствуют 42 сенатора. За-42. А теперь перерыв на десять минут", - объявил сенатор.



Напомним, в начале заседания депутаты верхней палаты Парламента выступили с обращением к Главе государства с просьбой поддержать инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. В результате первого голосования, поддержали данное обращение к Президенту 41 депутатов из 42.

