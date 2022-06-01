Сенаторы почтили память жертв политических репрессий и голода

Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Султанбек Макежанов и Динар Нукетаева совместно с общественными деятелями, историками, писателями и родственниками жертв политических репрессий возложили цветы к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов в сквере «Карагайлы», в городе Алматы.

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

Сенатор Султанбек Макежанов отметил, что на территории Казахстана в годы репрессий по политическим мотивам были осуждены более 103 тысяч человек, из которых 25 были приговорены к высшей мере наказания.

«В Казахстане, все годы Независимости ведётся кропотливая последовательная работа по восстановлению исторической справедливости и реабилитации жертв политических репрессий, восстановлению доброго имени тысяч пострадавших казахстанцев», - сказал он.

В свою очередь сенатор Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает принципиально важным сохранять и передавать молодым поколениям память о жертвах политических репрессий и голода XX века.

«Общество должно иметь надежный социальный иммунитет от любых тоталитарных идеологий, чтобы подобные преступления никогда не могли повториться», - отметил сенатор.