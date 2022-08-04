Сенаторы посетили парк «Катон-Карагай» в Восточно-Казахстанской области

Депутаты аграрного комитета Сената Парламента РК Дуйсенгазы Мусин, Мухтар Джумагазиев, Абдалы Нуралиев и Султан Дюсембинов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетили территорию Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

В ходе встречи с руководством и специалистами парка сенаторы обсудили вопросы увеличения материально-технического и кадрового потенциала заповедника, а также проблемы развития приграничных территорий, совершенствования мараловодческого и пчеловодческого хозяйств, сельского туризма.

Члены комитета отметили необходимость принятия комплексных мер по охране растительного и животного мира, регулированию их численности, созданию экотуристического брендинга, рассмотрению механизмов повышения качества обслуживания посетителей.

Кроме того, сенаторы посетили территории Урылья, Аксу, Шынгыстая, Береля, где хранятся историко-культурные и археологические экспонаты.

В завершение встречи парламентарии отметили, что по озвученным предложениям будут приняты меры со стороны соответствующих государственных органов.