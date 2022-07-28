Сенаторы посетили Восточно-Казахстанскую область

Депутаты комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин, Мухтар Жумагазиев, Абдалы Нуралиев и Султан Дюсембинов посетили Восточно-Казахстанскую область.

В ходе рабочей поездки сенаторы ознакомились с деятельностью рыбного хозяйства ТОО «OST Fish» Уланского района. Руководство рыбного хозяйства проинформировало об особенностях разведения и кормления осетровых рыб, технологическом процессе выращивания и получения икры.

Кроме того, парламентарии посетили предприятия агропромышленного комплекса Алтайского края и фермерские хозяйства региона, оценили состояние парка сельхозтехники.

Сенаторы высоко оценили вклад района в развитие аграрного сектора и сельскохозяйственного производства страны.