Сенаторы приняли участие в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы

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Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Бауржан Каниев приняли участие в работе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенаторы встретились с председателем ПАСЕ Тини Коксом, лидером группы Европейской народной партии в ПАСЕ, польским депутатом Александром Почеем, заместителями председателя ПАСЕ - главами национальных делегаций Франции Бертраном Буиксом, Венгрии Жолтом Неметом, Турции Ахметом Йылдызом и Литвы Эмануэлисом Зингерисом.

Нурлан Бекназаров и Бауржан Каниев рассказали участникам встреч о проводимых в стране реформах, демократических преобразованиях в сфере перераспределения полномочий между ветвями власти, институционального развития, усиления гендерного равенства, включая расширение представленности женщин в Парламенте и Правительстве, а также о предстоящих внеочередных выборах в Мажилис и маслихаты.

Кроме того, парламентарии приняли участие в заседании Группы европейских консерваторов и Демократического альянса ПАСЕ, где обсудили совместно с коллегами из других стран вопросы регионального развития и укрепления безопасности.

Руководство Ассамблеи выразило готовность продолжать всесторонне содействовать Казахстану в построении демократического государства и поддерживать регулярные контакты с Парламентом РК.

#депутаты #Сенат Парламента РК #Парламентская Ассамблея Совета Европы

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