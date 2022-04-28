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Сенаторы приняли Законы о биологической безопасности

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты приняли законы о биологической безопасности страны.

Документы направлены на построение скоординированной системы государственного управления в сфере биологической безопасности, а также создание единой системы учёта и мониторинга данных об обращении патогенных биологических агентов. Кроме того, определены приоритеты и направления науки в области биобезопасности. Эти и другие нововведения прописаны в Законах «О биологической безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».

«Принятые Законы разработаны во исполнение поручения Главы государства. Ранее в нашей стране не было специального закона для правового регулирования сферы биологической безопасности. Надеемся, что принятые Законы позволят создать правовые основы государственного регулирования в области биологической безопасности и системы выявления, предотвращения и профилактики биологических угроз. Кроме того, Законы должны внести свой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки в области биологической безопасности», - прокомментировал принятие законов Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Едил Мамытбеков подверг критике обновлённый порядок осуществления закупок фонда «Самрук-Казына», который, по мнению сенатора, нарушает принципы добросовестной конкуренции и равенства субъектов предпринимательства.

Бекболат Орынбеков поднял проблему увеличения объёмов фосфорных отходов в Жамбылской области, которые беспокоят жителей региона и могут нанести вред здоровью людей.

 

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