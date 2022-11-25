Сенаторы призвали Правительство решать жилищные проблемы казахстанцев

Сенат

По словам вице-спикера палаты Ольги Перепечиной, проблема обеспеченности жильем казахстанцев продолжает оставаться актуальной.

Фото: Kazpravda.kz

В Сенате состоялся правительственный час на тему «Развитие жилищного строительства в Республике Казахстан: проблемы и пути решения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу Правчаса, вице-спикер палаты Ольга Перепечина отметила, что проблема обеспеченности жильем казахстанцев продолжает оставаться актуальной. Она подчеркнула, что поддержание темпов роста строительной отрасли имеет прямое влияние на развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

«Сегодня доля строительства в валовом внутреннем продукте Казахстана составляет чуть более 6%. В то же время, по данным Европейской экономической комиссии ООН, данный показатель в 2010 году у нас был на уровне 8%. Более того, по этому экономическому параметру Казахстан уступает таким странам СНГ, как Азербайджан и Армения, а также Прибалтики - Литве и Эстонии. Поэтому поддержание темпов роста строительной отрасли имеет прямое влияние на развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики», - сказала Ольга Перепечина.

В свою очередь, сенатор Серик Шайдаров обратил внимание Правительства на конкретные проблемы в сфере жилищного строительства. В частности, на низкое качество строительных работ, несовершенство механизма госзакупок, удорожание стройматериалов, а также на отсутствие программ по обеспечению жильем в сельской местности.

«Учитывая эти проблемы, Правительству нужно пересмотреть подходы по разработке генеральных планов городов в части необходимости прогнозирования равномерного строительства жилья и социальных объектов с учетом государственного земельного фонда. Также предлагаю Правительству выработать оптимальный механизм решения данных проблем с учетом интересов государства и необходимостью создания условий для наращивания темпов жилищного строительства», - сказал сенатор Шайдаров.

В ходе работы правительственного часа со своими докладами выступили и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, руководство Туркестанской области и области Абай, председатель правления АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова, а также вице-министр национальной экономики Бауржан Омарбеков.

Кроме того, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков, модерируя мероприятие, обозначил выработанные в ходе Правительственного часа предложения, которые Правительству необходимо взять под более пристальный контроль.

«Требуется увеличение объемов строительства, повышение эффективности и адресности государственных мер поддержки по улучшению жилищных условий населения. Нужно предпринять меры, направленные на снижение импорта строительных материалов, а также развитие рынка производства отечественной строительной продукции. Также необходимо выработать подходы по решению проблем, связанных с устаревшим жилищным фондом», - отметил Даурен Адильбеков.

По итогам работы эти и другие рекомендации, сформированные депутатами Сената, будут направлены в адрес Правительства.

 

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