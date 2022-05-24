Сенаторы призвали жителей Мангистауской области к участию в референдуме

Для обсуждения инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума депутаты Сената Парламента Суйндик Алдашев и Бактыбай Челпеков прибыли с рабочей поездкой в Мангистаускю область.

В ходе поездки депутаты посетили поселок Акшукыр и сельский округ им. Сайына Шапагатова Тупкараганского района, где они встретились с коллективом одной из нефтегазовых компаний и с сотрудниками медицинского центра «Жоламан». Сенаторы обсудили с земляками актуальность предстоящего республиканского референдума, направления конституционной реформы, а также значение референдума в построении Нового Казахстана.

Депутаты Сената обратили особое внимание на ряд поправок предложенных к внесению в Конституцию, в том числе о том, что земля и её недра принадлежат народу, а также призвали поддержать конституционный запрет на смертную казнь.