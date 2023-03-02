Сенаторы продлили действие норм о финансовой поддержке бизнеса

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты приняли и одобрили ряд законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

В ходе заседания сенаторы во втором чтении рассмотрели проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Концептуально поддержав новеллы законопроекта, сенаторы предложили внести в его отдельные положения ряд дополнений. Таким образом, документ был принят сенаторами в новой редакции.

В своем выступлении спикер палаты подчеркнул, что принятый закон разработан для совершенствования налогового законодательства. В частности, изменения касаются поддержки предпринимательства, регулирования в сфере восстановления платежеспособности и банкротства граждан, вопросов налогообложения при использовании объектов животного и растительного мира, а также миграции населения.

«Сенат внес в этот закон ряд поправок, одна из которых связана со специальным режимом розничного налога. По инициативе главы государства данная мера была введена во время пандемии для поддержки предпринимателей. Данные нововведения показали свою эффективность. Поэтому мы внесли поправки, чтобы сделать действие этой меры постоянным. В целом считаем, что данный закон окажет положительное влияние на улучшение отношений, связанных с исполнением налоговых обязательств и обеспечением прозрачности налогообложения», – отметил Маулен Ашимбаев.

Также был принят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», нормы которого направлены на регулирование порядка взимания косвенных налогов при ввозе товаров в пределах Евразийского экономического союза. Закон должен способствовать увеличению взаимной торговли между предпринимателями государств-членов Союза.

Сократить теневой трафик, оптимизировать процесс таможенного контроля и оказать положительное влияние на развитие транспортно-логистических услуг нацелен и принятый сенаторами Закон «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок». Соглашение определяет объекты надзора, требования к навигационным печатям, деятельность национальных операторов, а также устанавливает формы взаимодействия надзорных органов государств-членов Евразийского экономического союза.

Одобренный Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений» позволит развивать сотрудничество в области карантина и защиты растений между двумя странами и обеспечит соответствующую фитосанитарную безопасность.

Вместе с тем после рассмотрения в двух чтениях и с внесением ряда поправок одобрение получил и Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

«Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель», – заключил Маулен Ашимбаев.