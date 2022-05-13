Сенаторы проводят разъяснения по предстоящему референдуму в регионе

Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке проводят разьяснения о предстоящем референдуме по изменениям в Конституцию.

Председатель Комитета Бейбит Исабаев в своем выступлении перед жителями региона подчеркнул, что изменения и дополнения в документ затрагивают треть статей Конституции.

«Модернизационная повестка Главы государства по референдуму своевременный шаг к становлению и развитию Второй Республики. Новеллы закона затрагивают большой блок. В частности, важно отметить то, что согласно поправкам будет усилена роль Парламента, а также переход системы правления, во многих политических моментах, казахстанцы смогут принимать непосредственное участие, голосование на референдуме тому подтверждение», - сказал сенатор.

Кроме того, депутаты и рассказали о ходе работы и реализации законопроекта по по инклюзивному образованию. Так, сенатор Ляззат Калтаева отметила, что Новый Казахстан – это инклюзивное общество равных возможностей для всех жителей страны.

«Сейчас, разъясняя моменты предстоящих изменений в Конституцию, люди говорят о том, что каждый имеет право на участие в жизни общества. На предстоящем референдуме, все казахстанцы будут иметь возможность своим участием сделать свой выбор, чтобы Новый Казахстан стал реальностью нашей жизни и нашего общества», - сказала депутат Калтаева.