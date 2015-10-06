Политика

Сенаторы рассмотрят на очередном пленарном заседании 12 законопроектов

На пленарном заседании Сената, которое состоится 8 октября, палата планирует рассмотреть 12 законопроектов, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно постановлению, принятому председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами бюро палаты, на рассмотрение депутатов будет вынесен ­проект Предпринимательского кодекса, сопутствующих изменений и дополнений в законодательство по вопросам предпринимательства (первое чтение) и поправок в Конституционный закон "О государственных символах". В первом чтении планируется обсудить изменения и дополнения в законодательство по вопросам культуры и историко-культурного наследия и по вопросам деятельности неправительственных организаций.

На заседание палаты также выносятся проекты законов "О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности", "О сельскохозяйственных кооперативах", а также первое чтение сопутствующих поправок в законодательство. Планируется обсуждение в первом чтении проекта изменений и дополнений в Земельный кодекс. Сенаторы также рассмотрят ряд законо­проектов, вносящих поправки в законодательство по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохож­дения правоохранительной службы, а также по вопросам социаль­ной защиты населения (первое чтение).

Кроме того, бюро распределило среди постоянных комитетов Сената 14 законопроектов, поступивших накануне из Мажилиса. Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен головным по проектам законов "Об общественных советах", "О доступе к информации", а также сопутствующим этим законопроектам поправкам в законодательство. Проек­том Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности местной полицейской службы" займется Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству поручено вести законопроект "О саморегулировании" и связанный с ним проект сопутствующих поправок. Комитет по финансам и бюджету определен головным по проекту поправок в законодательство по вопросам реабилитации и банкротства, по вопросам амнистии граждан, по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц, по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, а также проек­ту изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах". Законопроектом "Об обязательном социальном медицинском страховании" и проектом сопутствующих поправок в законодательство будет заниматься Комитет по социально-культурному развитию и науке.

Головные комитеты обоб­щат предложения всех постоянных комитетов Сената и подготовят соответствующие заключения по данным законопроектам к пленарным заседаниям палаты.

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