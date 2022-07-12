Сенаторы в регионах

Депутаты Сената Парламента в ходе поездок в регионы изучают и систематизируют наиболее значимые проблемы,

поднимаемые гражданами.

Так, сенатор Владимир Волков посетил город Конаев, где обсудил с активом, депутатами областного и городского мас­лихатов основные положения конституционной реформы, направленной на качественную трансформацию политической системы страны.

– Утвержденные на республиканском референдуме поправки затрагивают треть статей Конституции. В первую очередь реформа направлена на укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в политических процессах, повышение транспарентнос­ти и эффективности властных институтов, – отметил Владимир Волков.

Сенатор также ознакомился с ходом реализации инвестицион­ных проектов в регионе. Так, он посетил рыбопромышленный комплекс для выращивания морской рыбы с целью ее реализации в Казахстане и за рубежом. Далее депутат побывал на строящемся развлекательно-оздоровительном комплексе.

В ходе поездки поднимались и вопросы, касающиеся фарфорового завода. Сенатору сообщили, что предприятие в настоящее время не работает. Однако депутата заверили, что руководством предприятия подана заявка на предоставление кредита в сумме 570 млн тенге. В свою очередь Владимир Волков попросил акима региона оказать всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе, так как восстановление работы завода позволит создать дополнительные рабочие места и развивать отечественный рынок.

С депутатами маслихата Аккольского района встретились Бекболат Орынбеков и Нурлан Бекенов. Парламентарии рассказали об итогах работы 2-й сессии VII созыва палаты, о перечне рассмотренных вопросов, количестве одобренных проектов нормативно-правовых актов и направленных на доработку. Кроме того, участники встречи обсудили реализацию поправок в Конституцию, касающихся работы Высшего законодательного органа страны, а также о сегодняшних приоритетах работы Сената. В свою очередь депутаты маслихата рассказали о положении дел в районе, поделились наиболее острыми проблемами. Сенаторы ответили на волнующие общество вопросы и заверили, что будут оказывать содействие в их решении.

Депутат Сената Парламента Республики Казах­стан Дана Нуржигит в рамках рабочей поездки посетила Кызылординскую область, где встретилась с местными жителями и рассказала им об итогах деятельности палаты. Так, посещая село Лақалы Казалинского района сенатор приняла участие в торжественном открытии мемориала «Құрмет алаңы», а также поучаствовала в закладке фундамента строящейся мечети. Кроме того, сенатор встретилась с жителями поселка и обсудила актуальные вопросы, интересующие сельчан.

– Лакалы для меня – особое место. Основная просьба сельчан – отремонтировать семикилометровую дорогу на въезде в село и построить центр культуры – сельский клуб. В свою очередь я постараюсь приложить все усилия для решения данных проблем, – сказала Дана Нуржигит.

Сенатору Дане Нуржигит рассказали, что целью мероприятия является предупреждение и недопущение агрессивных действий с целью причинения физического или психоэмоционального вреда детям.