Сенаторы вернули в Мажилис Гражданский процессуальный кодекс
Жания Уранкаева
Рассмотренный на пленарном заседании Сената Парламента РК в третьем, окончательном чтении проект Гражданского процессуального кодекса был направлен в Мажилис с поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметили депутаты профильного комитета палаты, в ходе обсуждения документа возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом проект кодекса.
В частности, внесены поправки, связанные с процессуальным порядком рассмотрения гражданских дел в условиях создания трехуровневой системы, внедрением аудио- видеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке, и другие.
Основными новшествами проекта кодекса являются совершенствование стадии подготовки дела к судебному разбирательству путем расширения круга вопросов, разрешаемых на данной стадии. Так, увеличен срок подготовки дела к судебному разбирательству, более четко регламентированы действия судьи и других участников процесса после принятия судом искового заявления.
Помимо этого устанавливаются ограничения на пересмотр в кассационном порядке судебных актов по делам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее двух тысяч МРП.
Также сенаторы внесли поправки, касающиеся создания специализированной коллегии в Верховном суде по рассмотрению инвестиционных споров с участием крупных инвесторов, международного совета при Верховном суде, а также сокращения участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса.