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Сенаторы встретились с жителями сел Теректинского района

Депутаты Сената Парламента Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Теректинский район Западно-Казахстанской области, где встретились с населением сел Долинное, Алгабас, Теректы и Новая Жизнь.

В ходе встреч депутаты проинформировали о работе по законодательному обеспечению реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

Жители сел Долинное и Алгабас затронули вопросы газификации социальных объектов, капитального ремонта здания детского сада, подачи питьевой воды в село, с жителями районного центра сенаторы обсудили вопросы строительства районной поликлиники и многоквартирных жилых домов.

В селе Новая Жизнь жители попросили оказать содействие в подведении энергосетей к земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство, завершении строительства дома культуры и выделении дополнительного транспорта скорой медицинской помощи.

Поднятые вопросы приняты депутатами и будут прорабатываться совместно с местными исполнительными органами региона.

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