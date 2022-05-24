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Сенаторы встретились со студентами Южно-Казахстанской медицинской академии

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Алимжан Куртаев побывали в городе Шымкент, где встретились с преподавателями и студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.

На заседании Алимжан Куртаев проинформировал о проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Али Бектаев в свою очередь подчеркнул, что всё это делается для обеспечения прав и свобод граждан, а предстоящая конституционная реформа свидетельствует о начале нового этапа в развитии страны.

В ходе встречи преподаватели и студенты получили от депутатов Сената ответы интересующие их вопросы по различным направлениям. Среди них – проблемы с трудоустройством, стипендии, призыв на воискую службу, сложности выбора профессии и т.д.

В завершение встречи депутаты Сената ознакомились с материально-технической базой Южно-Казахстанской медицинской академии, учебно-симуляционным центром, современными медицинскими тренажерами и оборудованием.

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