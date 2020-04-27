Сенаторы выразили несогласие со списком системообразующих предприятий

Председатель Сената Дарига Назарбаева провела совещание по вопросам мер поддержки казахстанского бизнеса в период восстановления экономики и посткризисного развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В нем приняли участие вице-спикеры Бектас Бекназаров, Аскар Шакиров, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Серик Джаксыбеков, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев.
Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что госкомиссия по модернизации экономики определила предварительный реестр системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.
"В нынешнем списке предприятий пока получается, что львиная доля – это строительство и торговые компании. А горнодобывающая и обрабатывающая промышленность сведена к минимуму. Хотя сформулированная цель экономической стратегии – усилить политику импортозамещения. Вопрос продовольственной безопасности – самый важный и нужно постепенно отказаться от импорта продовольствия, которое мы сами производим", – подчеркнула Дарига Назарбаева.
В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что необходимо обновить систему критериев, по которым предприятия относят к категории системообразующих, пересмотреть базовые концепции и подходы, потому что существующие критерии идут вразрез со стратегией экономики простых вещей и экономическими реалиями.
Выступивший на совещании вице-спикер Бектас Бекназаров подчеркнул, что государственная помощь должна быть направлена именно на восстановление АПК. Также он отметил, что приказ об образовании критериев был составлен в 2011 году и в основу его положен Закон о частном предпринимательстве, который утратил силу в 2015 году.
"Нам надо вот эти концепции и подходы в корне пересмотреть. Вначале необходимо обеспечить продовольственную безопасность, чтобы народ был сытым. Надо отходить от понятия «системообразующее». Концепции иные должны быть", – сказал Бектас Бекназаров.
При этом должна быть предоставлена возможность дать свое виденье по этому вопросу и местным исполнительным органам. Сенаторы подчеркнули, что государственная поддержка должна быть адресная, точечная, а критерии отбора предприятий и механизмы их поддержки нужны не универсальные, а разрабатываться для каждой отрасли отдельно с учетом ее специфики.
"Акцент нужно делать на обрабатывающей промышленности. Список предприятий должен быть пересмотрен с учетом новых критериев", – сказала Дарига Назарбаева.
Необходимо провести анализ, четко определить, какие на себя обязательства берут предприятия, которые претендуют на получение помощи от государства.
"Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на удовлетворение внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, время сейчас другое", – подчеркнула Дарига Назарбаева.
По итогам совещания будет подготовлено обращение в Правительство от имени депутатов Сената Парламента РК с рекомендациями и предложениями в отношении подходов и критериев формирования Реестра системообразующих предприятий.
В нем приняли участие вице-спикеры Бектас Бекназаров, Аскар Шакиров, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Серик Джаксыбеков, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев.
Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что госкомиссия по модернизации экономики определила предварительный реестр системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.
"В нынешнем списке предприятий пока получается, что львиная доля – это строительство и торговые компании. А горнодобывающая и обрабатывающая промышленность сведена к минимуму. Хотя сформулированная цель экономической стратегии – усилить политику импортозамещения. Вопрос продовольственной безопасности – самый важный и нужно постепенно отказаться от импорта продовольствия, которое мы сами производим", – подчеркнула Дарига Назарбаева.
В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что необходимо обновить систему критериев, по которым предприятия относят к категории системообразующих, пересмотреть базовые концепции и подходы, потому что существующие критерии идут вразрез со стратегией экономики простых вещей и экономическими реалиями.
Выступивший на совещании вице-спикер Бектас Бекназаров подчеркнул, что государственная помощь должна быть направлена именно на восстановление АПК. Также он отметил, что приказ об образовании критериев был составлен в 2011 году и в основу его положен Закон о частном предпринимательстве, который утратил силу в 2015 году.
"Нам надо вот эти концепции и подходы в корне пересмотреть. Вначале необходимо обеспечить продовольственную безопасность, чтобы народ был сытым. Надо отходить от понятия «системообразующее». Концепции иные должны быть", – сказал Бектас Бекназаров.
При этом должна быть предоставлена возможность дать свое виденье по этому вопросу и местным исполнительным органам. Сенаторы подчеркнули, что государственная поддержка должна быть адресная, точечная, а критерии отбора предприятий и механизмы их поддержки нужны не универсальные, а разрабатываться для каждой отрасли отдельно с учетом ее специфики.
"Акцент нужно делать на обрабатывающей промышленности. Список предприятий должен быть пересмотрен с учетом новых критериев", – сказала Дарига Назарбаева.
Необходимо провести анализ, четко определить, какие на себя обязательства берут предприятия, которые претендуют на получение помощи от государства.
"Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на удовлетворение внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, время сейчас другое", – подчеркнула Дарига Назарбаева.
По итогам совещания будет подготовлено обращение в Правительство от имени депутатов Сената Парламента РК с рекомендациями и предложениями в отношении подходов и критериев формирования Реестра системообразующих предприятий.