Сенаторы выразили несогласие со списком системообразующих предприятий

Экономика
Фото: пресс-службы Сената Парламента РК
Председатель Сената Дарига Назарбаева провела совещание по вопросам мер поддержки казахстанского бизнеса в период восстановления экономики и посткризисного развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В нем приняли участие вице-спикеры Бектас Бекназаров, Аскар Шакиров, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Серик Джаксыбеков, председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев.



Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что госкомиссия по модернизации экономики определила предварительный реестр системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.

"В нынешнем списке предприятий пока получается, что львиная доля – это строительство и торговые компании. А горнодобывающая и обрабатывающая промышленность сведена к минимуму. Хотя сформулированная цель экономической стратегии – усилить политику импортозамещения. Вопрос продовольственной безопасности – самый важный и нужно постепенно отказаться от импорта продовольствия, которое мы сами производим", – подчеркнула Дарига Назарбаева.

В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что необходимо обновить систему критериев, по которым предприятия относят к категории системообразующих, пересмотреть базовые концепции и подходы, потому что существующие критерии идут вразрез со стратегией экономики простых вещей и экономическими реалиями.

Выступивший на совещании вице-спикер Бектас Бекназаров подчеркнул, что государственная помощь должна быть направлена именно на восстановление АПК. Также он отметил, что приказ об образовании критериев был составлен в 2011 году и в основу его положен Закон о частном предпринимательстве, который утратил силу в 2015 году.

"Нам надо вот эти концепции и подходы в корне пересмотреть. Вначале необходимо обеспечить продовольственную безопасность, чтобы народ был сытым. Надо отходить от понятия «системообразующее». Концепции иные должны быть", – сказал Бектас Бекназаров.



При этом должна быть предоставлена возможность дать свое виденье по этому вопросу и местным исполнительным органам. Сенаторы подчеркнули, что государственная поддержка должна быть адресная, точечная, а критерии отбора предприятий и механизмы их поддержки нужны не универсальные, а разрабатываться для каждой отрасли отдельно с учетом ее специфики.

"Акцент нужно делать на обрабатывающей промышленности. Список предприятий должен быть пересмотрен с учетом новых критериев", – сказала Дарига Назарбаева.

Необходимо провести анализ, четко определить, какие на себя обязательства берут предприятия, которые претендуют на получение помощи от государства.

"Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на удовлетворение внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, время сейчас другое", – подчеркнула Дарига Назарбаева.

По итогам совещания будет подготовлено обращение в Правительство от имени депутатов Сената Парламента РК с рекомендациями и предложениями в отношении подходов и критериев формирования Реестра системообразующих предприятий.

Популярное

Все
Свет надежды
Импульс для развития фермерства
Спектакли на террасе
Бронзовые награды саблистов
Университет как фактор развития регионов
Две медали из Шаосиня
У сборной будет новый тренер
Степь, ставшая домом
Под трели флейты и зум роботов
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Здесь поддержат и помогут
Отметили заслуги
В Алматы разыграли Кубок легенд
Рекорд Месси и дерзость молодых королей
Газотранспортную систему готовят к зимним нагрузкам
В условиях, максимально приближенных к реальным
Достойный результат
Криминалист с талантом иллюстратора
Без серых схем и цепочек посредников
От декларации прав – к юридической ответственности государства
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Систему водоснабжения за счет возвращенных активов запустили в Кызылординской области
Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан
Дожди по расписанию
Самый действенный метод воспитания
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Новый вид бактерий открыл казахстанский ученый
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Внутренняя торговля Казахстана сохраняет положительную дина…
Уголь, который может изменить промышленность
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и…
Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]