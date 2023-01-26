Сенаторы зарегистрированы

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК, на котором приняты постановления о регистрации депутатов Сената Парламента, избранных 14 января 2023 года и назначенных указами Президента от 24 января 2023 года.

В соответствии со статьей 82 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» депутатами Сената Парламента РК были зарегистрированы следующие избранные депутаты: от области Абай – Кайрат Тастекеев, от Акмолинской области – Талгат Жунусов, от Актюбинской области – Амангельды Нугманов, от Алматинской области – Жанболат Жоргенбаев, от Атырауской области – Алибек Наутиев, от Восточно-Казахстанской области – Шакарым Буктугутов, от Жамбылской области – Сакен Арубаев, от области Жетісу – Амангельды Толамисов, от Западно-Казахстанской области – Арман Утегулов, от Карагандинской области – Серик Утешов, от Костанайской области – Гауез Нурмухамбетов, от Кызылординской области – Руслан Рустемов, от Мангистауской области – Бекбол Орынбасаров, от Павлодарской области – Ернур Айткенов, от Северо-Казахстанской области – Гульмира Каримова, от Туркестанской области – Мурат Кадырбек, от области Ұлытау – Советбек Медебаев, от города Астаны – Бибигүл Жексенбай, Анд­рей Лукин (вместо выбывшего), от города Алматы – Жанна Асанова, от города Шымкента – Нурлан Бекназаров.