Сенаторы зарегистрированы

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Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 31 депутата Сената Парламента.

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК, на котором приняты постановления о регистрации депутатов Сената Парламента, избранных 14 января 2023 года и назначенных указами Президента от 24 января 2023 года.

В соответствии со статьей 82 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» депутатами Сената Парламента РК были зарегистрированы следующие избранные депутаты: от области Абай – Кайрат Тастекеев, от Акмолинской области – Талгат Жунусов, от Актюбинской области – Амангельды Нугманов, от Алматинской области – Жанболат Жоргенбаев, от Атырауской области – Алибек Наутиев, от Восточно-Казахстанской области – Шакарым Буктугутов, от Жамбылской области – Сакен Арубаев, от области Жетісу – Амангельды Толамисов, от Западно-Казахстанской области – Арман Утегулов, от Карагандинской области – Серик Утешов, от Костанайской области – Гауез Нурмухамбетов, от Кызылординской области – Руслан Рустемов, от Мангистауской области – Бекбол Орынбасаров, от Павлодарской области – Ернур Айткенов, от Северо-Казахстанской области – Гульмира Каримова, от Туркестанской области – Мурат Кадырбек, от области Ұлытау – Советбек Медебаев, от города Астаны – Бибигүл Жексенбай, Анд­рей Лукин (вместо выбывшего), от города Алматы – Жанна Асанова, от города Шымкента – Нурлан Бекназаров.

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РК по результатам референдума, состоявшегося в июне 2022 года, 10 депутатов Сената Парламента назначаются Президентом. Пять из них – по предложению Ассамб­леи народа Казахстана. Данная конституционная норма впервые реализована на практике.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующих депутатов, назначенных указами Президента: Жакип Асанов, Маулен Ашимбаев, Нурторе Жусип, Ляззат Калтаева, Аскар Шакиров, Евгений Больгерт, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Алишер Сатвалдиев, Геннадий Шиповских.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации Центр­избиркомом.

После подписания соответствующих постановлений председатель ЦИК РК вручил зарегистрированным сенаторам удостоверения и нагрудные знаки.

#сенат

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