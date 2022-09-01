Сенаторы зарегистрированы

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Анастасия Шварц

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетысу и Улытау.

Под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова прошло заседание Центральной избирательной комиссии по вопросу регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау, избранных на выборах 24 августа 2022 года.

В заседании приняли участие избранные депутаты Сената Парламента, в режиме ВКС – территориальные избирательные комиссии областей Абай, Жетысу и Улытау.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что согласно Конституционному закону РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в соответствующем качестве Центральной избирательной комиссией. В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» ЦИК также вручает каждому депутату удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В этой связи ЦИК принято Постановление «О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от облас­тей Абай, Жетысу и Улытау, избранных 24 августа 2022 года».

В соответствии с постановлением зарегистрировано 6 депутатов Сената Парламента РК.

Трое сенаторов – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года: от области Абай – Бакытжан Байахметов, от области Жетысу – Амангельды Толамисов, от области Улытау – Советбек Медебаев.

Еще трое – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года: от области Абай – Айнур Аргынбекова, от облас­ти Жетысу – Галиаскар Сарыбаев, от области Улытау – Серик Шайдаров.

На заседании председатель Центральной избирательной комиссии вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам Сената Парламента Республики Казахстан.

В завершение Нурлан Абдиров пожелал избранным сенаторам успехов и плодотворной работы в высшем представительном органе республики, осуществляющем законодательную власть.

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