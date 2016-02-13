​«Сенім» идет к вам!

Данная услуга также позволяет осуществлять бесп­латный выпуск и доставку платежной карточки и пин-конверта на дом клиенту. Более того, в рамках услуги «Сенім» реализован публичный договор для новых клиентов, открывающих текущие счета для зачисления пенсий и пособий, с которым можно ознакомиться на официальном сайте компании www.kazpost.kz.

«Основные преимущества услуги «Сенім» в том, что при поступлении или снятии денежных средств с карточного или текущего счета производится рассылка SMS-уведомлений, что позволит клиентам контролировать свои денежные средства, а их обналичивание через сеть POS-терминалов и банкоматов АО «Казпочта» и АО «Казкоммерцбанк» осуществляется без каких-либо комиссий», – комментирует пресс-служба АО «Казпочта».

Также, пенсии и пособия бесплатно доставляются на дом обязательной категории граждан (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II группы, лицам старше 80 лет и больным людям по заключению врачей), а также всем физическим лицам по доступному тарифу – 200 тенге за каждую доставку.