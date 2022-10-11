Сено горело, как факел

Подвыпивший мужчина поджег автомобиль с сеном.

...Дело было вечером, делать было нечего. Душа требовала праздника, и нетрезвый мужчина решил поразвлечься доступным ему способом. Внимание привлек стоящий на обочине грузовик, доверху груженный сеном.

Мужчина подошел к машине, чиркнул спичкой и, отойдя на безопасное расстояние, сел на скамейку, чтобы наблюдать за происходящим. Его действия поминутно удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения. Сделали это сотрудники правоохранительных органов после того, как около десяти часов вечера в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что горит автомашина «ГАЗ-53» с сеном.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Тут же удалось выяснить, что в сгоревшем автомобиле находилось 280 прессов с сеном, а принадлежало все это жителю Байдибекского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около шести миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района, его задержали. Проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.