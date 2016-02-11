Сенсационная победа

Перед стартом четвертьфинального поединка Евро-2016 большинство специалистов были на 99% уверены в победе итальянцев. И тому есть вполне логичное объяснение: те на одном дыхании прошли групповую стадию, без особого напряжения одолев Азербайджан и Чехию. Не пропустив ни одного мяча в свои ворота, они в десятый раз вышли в четвертьфинал Евро.Тем ценнее оказалась победа Казахстана над двукратными чемпионами континента. Разгром итальянцев начался под занавес второго тайма, когда на 15-й минуте Лео мощно пробил с дальней дистанции, а затем Серик Жаманкулов проявил проворность возле штанги на добивании – 2:0.После перерыва европейцы, собравшись, постарались перевести игру на нашу половину поля. И им это удалось. На 22-й минуте с передачи Эрколесси Фортино делает счет 1:2, но спустя 30 секунд за счет индивидуального мастерства казахстанец Чингиз Есенаманов в очередной раз отправил «скуадру адзурру» в «нокдаун» – 3:1.На 33-й минуте сборная Италии меняет вратаря на полевого игрока и на 36-й Каналь забивает второй гол – 2:3. Но не успели итальянские болельщики прийти в себя от состояния эйфории, как Даурен Нургожин мастерским ударом делает счет 4:2, а уже на последней секунде матча Лео дальним ударом отправляет еще один мяч в пустые ворота. Итог матча – 5:2, и сборная Казахстана впервые в своей истории проходит в полуфинал Евро-2016.Подробнее о выступлении нашей сборной читайте в пятничном номере.