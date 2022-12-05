Сенсационный мундиаль

Статьи
Аскар Султан

Команды из Азии и Африки могут
смело записать в свой актив нынешний чемпионат мира.

Кто бы мог подумать, что нынешний мундиаль в Катаре преподнесет не один, а сразу несколько сенсацион­ных результатов уже на первом этапе. Причем если вылет соперников сборной Казахстана по отборочной группе на Евро-2024 – датчан – еще как-то можно было спрогнозировать, то вот в возможность провала немцев, бельгийцев, уругвайцев верилось с трудом. Но это случилось.

Более того, наряду с европейскими и южноамериканскими командами первые места в своих группах заняли Марокко и Япония, к фаворитам турнира явно не относившиеся, но проявившие не только волю к победе, но и веру в свои силы.

А теперь коротко остановимся на всех результатах, о которых еще не успели сообщить на страницах нашей газеты.

Итак, групповой этап чемпионата мира завершился со следующими результатами: хорваты сыграли вничью (0:0) со звездными по составу и потенциалу бельгийцами и отправили их домой; немцы хоть и победили костариканцев со счетом 4:2, но тоже завершили первенство планеты несолоно хлебавши.

Японцы вслед за сенсацион­ной победой на старте над Германией положили на лопатки еще и испанцев, победив со счетом 2:1. Два неудачника мундиаля – Гана и Уругвай – завершили встречу между собой со счетом 2:0 в пользу южно­американцев.

Южная Корея обыграла португальцев во главе с Криштиану Роналду – 2:1 (обе дружины прошли в 1⁄8 финала). Швейцарцы на флажке обыграли сербов (3:2) и продолжат борьбу дальше, а балканцы уже улетели домой. И наконец, камерунцы громко хлопнули дверью, преж­де чем покинуть Катар, обыграв бразильцев со счетом 1:0.

Между тем определились не только все пары 1⁄8 финала, но уже и первый дуэт четвертьфиналистов. А произошло это в ночь с субботы на воскресенье, когда между собой сыграли Нидерланды и США, а также Аргентина и Австралия. И вот здесь все же уже обошлось без сюрпризов – как говорится, праздники закончились и начались будни.

Голландцы, представляющие Европу, обыграли североамериканцев в лице футболистов США со счетом 3:1 и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира. На 10-й минуте у «оранжевых» счет открыл Мемфис Депай, в касание точно низом пробивший в угол. А в конце первого тайма с 11-мет­ровой отметки удвоил преимущество своей команды Дейли Блинд.

На 76-й минуте необычным ударом по мячу, который по крутой траектории залетел в ворота, отметился американец Хаджи Райта. Но уже через пять минут сборную США на место поставил Дензел Думфрис, установивший окончательный счет во встрече.

Вторыми в этот день противостояли друг другу представители Южной Америки и Азии. Да-да, не удивляйтесь, Австралия с 2006 года представляет не Зеленый континент, а «желтый». Кстати, австралийцы – единст­венная команда на планете, выигрывавшая чемпионаты двух конференций – Азии и Океании, где они раньше и выступали.

Итак, «островитяне» в 1⁄4 финала встретились с аргентинцами и уступили им в довольно упорной борьбе со счетом 1:2. У латиноамериканцев голы забили Лионель Месси (на 35-й минуте) и Хулиан Альварес (на 57-й). Гол престижа у авст­ралийцев на 77-й минуте провел нападающий Крейг Гудвин.

Популярное

Все
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Взрывы для... безопасности
Премии за героизм
Читаем Библию на казахском
История одного мавзолея
Дойти до каждого
Внимание! Поезд задерживается
И казахстанцам, и иностранцам
Согласно букве и духу закона
Случайность или халатность?
Земля под контролем
Время новых возможностей
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
​​​​​​​Сразу два «золота»
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
«Славяне» в гости приглашают
Праздник литературы
Взаимосвязанность и сотрудничество
Душа домбры
И в воздухе, и на... воде
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Статьи
История одного мавзолея
Статьи
​​​​​​​Сразу два «золота»
Статьи
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Статьи
Слушаем... живопись, рисуем... музыку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]