Сенсационный мундиаль

Кто бы мог подумать, что нынешний мундиаль в Катаре преподнесет не один, а сразу несколько сенсацион­ных результатов уже на первом этапе. Причем если вылет соперников сборной Казахстана по отборочной группе на Евро-2024 – датчан – еще как-то можно было спрогнозировать, то вот в возможность провала немцев, бельгийцев, уругвайцев верилось с трудом. Но это случилось.

Более того, наряду с европейскими и южноамериканскими командами первые места в своих группах заняли Марокко и Япония, к фаворитам турнира явно не относившиеся, но проявившие не только волю к победе, но и веру в свои силы.

А теперь коротко остановимся на всех результатах, о которых еще не успели сообщить на страницах нашей газеты.

Итак, групповой этап чемпионата мира завершился со следующими результатами: хорваты сыграли вничью (0:0) со звездными по составу и потенциалу бельгийцами и отправили их домой; немцы хоть и победили костариканцев со счетом 4:2, но тоже завершили первенство планеты несолоно хлебавши.

Японцы вслед за сенсацион­ной победой на старте над Германией положили на лопатки еще и испанцев, победив со счетом 2:1. Два неудачника мундиаля – Гана и Уругвай – завершили встречу между собой со счетом 2:0 в пользу южно­американцев.

Южная Корея обыграла португальцев во главе с Криштиану Роналду – 2:1 (обе дружины прошли в 1⁄8 финала). Швейцарцы на флажке обыграли сербов (3:2) и продолжат борьбу дальше, а балканцы уже улетели домой. И наконец, камерунцы громко хлопнули дверью, преж­де чем покинуть Катар, обыграв бразильцев со счетом 1:0.

Между тем определились не только все пары 1⁄8 финала, но уже и первый дуэт четвертьфиналистов. А произошло это в ночь с субботы на воскресенье, когда между собой сыграли Нидерланды и США, а также Аргентина и Австралия. И вот здесь все же уже обошлось без сюрпризов – как говорится, праздники закончились и начались будни.

Голландцы, представляющие Европу, обыграли североамериканцев в лице футболистов США со счетом 3:1 и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира. На 10-й минуте у «оранжевых» счет открыл Мемфис Депай, в касание точно низом пробивший в угол. А в конце первого тайма с 11-мет­ровой отметки удвоил преимущество своей команды Дейли Блинд.

На 76-й минуте необычным ударом по мячу, который по крутой траектории залетел в ворота, отметился американец Хаджи Райта. Но уже через пять минут сборную США на место поставил Дензел Думфрис, установивший окончательный счет во встрече.

Вторыми в этот день противостояли друг другу представители Южной Америки и Азии. Да-да, не удивляйтесь, Австралия с 2006 года представляет не Зеленый континент, а «желтый». Кстати, австралийцы – единст­венная команда на планете, выигрывавшая чемпионаты двух конференций – Азии и Океании, где они раньше и выступали.

Итак, «островитяне» в 1⁄4 финала встретились с аргентинцами и уступили им в довольно упорной борьбе со счетом 1:2. У латиноамериканцев голы забили Лионель Месси (на 35-й минуте) и Хулиан Альварес (на 57-й). Гол престижа у авст­ралийцев на 77-й минуте провел нападающий Крейг Гудвин.