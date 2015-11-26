​Сенсация в Хьюстоне

На проходящем в американском Хьюстоне чемпионате мира по тяжелой атлетике сборная Казахстана завоевала первую медаль. Да еще какую! «Золото» мирового первенства, к удивлению и специалистов, и болельщиков, взял в весовой категории до 77 кг новобранец национальной команды Ниджат Рахимов.

В «рывке» наш 22-летний соотечест­венник, одолев вес в 165 кг, занял четвертое место. В этом упражнении не было равных 31-летнему китайскому тяжелоатлету Люй Сяоцзюню – трехкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Лондона, он одолел 175 кг. А вот далее началось самое интересное.

В «толчке» Сяоцзюнь не смог справиться с весом в 201 кг и выбыл из борьбы. В свою очередь лидерство захватил 23-летний штангист из КНДР Ким Хван Сон (набравший в «рывке» 171 кг, в «толчке» – 201 кг и в сумме – 372 кг). Но в это же время и наш Рахимов одолел 207 кг в «толчке» и тоже набрал в сумме 372 кг.

А вот обошел он своего соперника за счет личного веса. Северокореец весил 76,76 кг, а казахстанец – 75,88. Поэтому ему и присудили «золото» мира. «Бронза» же чемпионата планеты в этой весовой категории досталась египтянину Юссефу Ахмету Махмуду Мохамеду Ихабу.

Наш герой еще в 2010 году, выступая в то время за Азербайджан, выиграл юношеские Олимпийские игры в Сингапуре. В 2013-м был вторым на юниорском чемпионате мира. Право же выступать за Казахстан он получил в прошлом году.

Порадоваться мы можем и за экс-казахстанца Олега Чена. Уроженец Уштобе (Алматинская область), выступающий нынче за Россию, в весовой категории до 69 кг принес нашим соседям «серебро» мирового первенства.