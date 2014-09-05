Сербия попросила Депардье продвигать ее образ в мире

Об этом журналистам сообщил сам Вучич, принявший Депардье в Белграде, передает РБК
со ссылкой на РИА Новости.
По словам Вучича, они пока не договорились ни о каком
конкретном сотрудничестве, однако Депардье "показал большое уважение к
Сербии, сербской истории и в некоторой степени к сербской политике".
Депардье в свою очередь заявил, что Сербия является "великой малой страной с великой историей и культурой". Кроме того, он
подчеркнул, что рад, что Сербия не присоединилась к санкциям западных
стран в отношении России.
В ходе визита Депардье также встретится с министром культуры Сербии Иваном Тасовацем и мэром Белграда Синишей Мали.