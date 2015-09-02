Сербия приедет на ЭКСПО Свежий выпуск 397 Роза РАХМЕТУЛЛИНА

В состоявшейся беседе стороны обозначили приоритеты расширения двусторонних отношений и особенно межпарламентского сотрудничества.

Спикер Мажилиса отметил, что Сербия является перспективным и значимым партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. И свидетельством тому является состоявшаяся в Астане встреча глав двух государств. А достигнутые на ней договоренности, несомненно, послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между нашими странами.

Отметив важность предстоящего в следующем году 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, К. Джакупов подчеркнул, что за эти годы между нашими странами налажен доверительный и конструктивный диалог.

Спикер Мажилиса осветил главные направления реформ Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и выразил признательность за поддержку Сербией внешнеполитических инициатив Казахстана. Президент Сербии Т. Николич заявил о поддержке кандидатуры Казахстана на пост непостоянного члена в Совете Безо­пасности ООН в 2017–2018 годах. Спикер Мажилиса призвал Сербию к активному участию в предстоящей в Астане выставке «ЭКСПО-2017».

Обращаясь к казахстанским парламентариям, Т. Николич отметил, что до избрания на пост Президента более 20 лет был депутатом парламента своей страны. Глава Сербии поздравил мажилисменов с 20-летием Конституции страны и отметил достигнутые Казахстаном за это время успехи. Приумножить их поможет, как подчеркнул Президент Сербии, расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Т. Николич также отметил значение межпарламентского сотрудничества. Говоря о необходимости расширения контактов, спикер Мажилиса сообщил о предстоящем создании в Мажилисе депутатской группы дружбы аналогично действующей в сербском парламенте.

Встреча завершилась взаимными пожеланиями об укреплении дружбы народов, расширении межпарламентских отношений.

Во встрече участвовали также депутаты Мажилиса Виктор Рогалев, Нурлан Жазылбеков, Тулеш Кенжин, Надежда Нестерова и ряд официальных лиц с сербской стороны.