​Сердечное поздравление

В торжественном чествовании победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы», прошедшем в режиме онлайн, приняли участие победители областных этапов из всех регионов страны, сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Семью ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего Алуадина Оракова поздравил аким области Нурлан Ногаев, вручив ей от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева специальный диплом.

Фронтовик Алуадин Ораков воспитал 8 детей, у него 33 внука и 48 правнуков. Большая часть взрос­лых членов многочисленного и дружного семейства трудится в сфере образования.

Глава региона отметил, что история каждой такой семьи – энциклопедия замечательных традиций.

– «Мерейлі отбасы» – это не просто слова. Это ласка и забота матери, доб­рота отца, сердечное тепло родного человека. Благословение в каж­дом доме – это в конечном счете благословение всей страны. Такие морально-нравственные ценности, как трудолюбие, патриотизм, созидание и доброта, прививаются именно в семье, – подчеркнул он.

Как отмечают в пресс-службе акима Мангистауской области, за последние 5 лет рождаемость в регионе вырос­ла на 30%. По этому показателю область занимает третье место в респуб­лике. Сегодня здесь насчитывается более 41 тыс. многодетных матерей, среди которых свыше 11 тыс. – обладательницы «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В целом за годы независимости численность населения Мангистауской области увеличилась в 2,5 раза.