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Сердечное спасибо Президенту!
Алибек АЛПЫСБАЕВ, газовщик доменного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау»
Я немножко старше Независимости, но хорошо помню и костры на улице, и разговоры родителей про то, в какое тяжелое положение попал комбинат, как стало трудно работать, что денег никому не платят, и никто не знает, куда идти и как быть. Я это помню.

Мой трудовой путь пришелся уже на годы независимости, на их подъем. Я с 19 лет работаю на металлургическом комбинате. И вижу большие перемены. И это заслуга Главы государства, соратников Президента, всех, кто с пониманием и должным терпением отнеслись к изменениям и строили независимую страну.

Как гражданин отмечу самое главное. За эти 25 лет мы стали свидетелями войн и разрух в других государствах. Мы же живем в мире. У нас есть и охраняются свои границы. К нам никто не имеет притязаний. Нас оберегают установленные международные нормы. У нас своя территория, своя валюта. Благодаря активности и созидательному курсу Президента нас в мире знают и со страной считаются.

Мне, как металлургу, который сам как гражданин и как профессионал состоялся в эти 25 лет, все это приятно осознавать. После получения высшего образования имею такую же специальность, как у нашего Президента когда-то. Работаю газовщиком в доменном цехе. Мы сейчас живем в рыночной экономике. Страна развивается, осуществляя масштабные программы ГПИИР и «Нұрлы жол». Казах­станская экономика заинтересована в инвестициях, и политический курс нашего государства создал привлекательные условия для их прихода. Инвесторы охотно создают у нас свои предприятия и производства.

Много сделано хорошего за эти годы. Молодое государство имеет цели. Граждане знают к чему надо стремиться и сообща, в мире и согласии, строят общество, которое они передадут будущим поколениям, – страну, что войдет в число самых развитых в мире. И самый весомый вклад в это сделал наш Президент, за что ему от нас огромное спасибо.



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