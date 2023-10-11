Врач – это самая гуманная и одновременно одна из сложных профессий в мире. И чтобы осознанно стать доктором, считают сами работники медицины, нужны веские причины, как это было, к примеру, у нашей героини – кардиолога высшей категории столичной поликлиники № 9 Айжан Ашимхановой.

По ее словам, родители всегда хотели, чтобы дочь стала врачом. Но одного желания родителей мало, нужно и самому иметь смелость брать ответственность за здоровье и жизнь пациентов. Неудивительно, что некоторые студенты бросают медицину уже после первых курсов учебы, осознавая всю сложность выбранной ими профессии. Однако Айжан Ашимханова оказалась не робкого десятка и свой выбор сделала совершенно осознанно. А кардиологом стать студентка решила на третьем курсе, когда ее мама перенесла инфаркт миокарда, после которого женщине присвоили I группу инвалидности.

В профессии Айжан Меирхановна почти 15 лет. Она лечит людские сердца и активно пропагандирует здоровый образ жизни.

– Да, я тот врач, который сам придерживается правил, рекомендуемых своим пациентам, – улыбаясь, рассказывает Айжан Ашимханова. – Я веду активный, здоровый образ жизни. Занимаюсь по мере возможности спортом, выполняю умеренные физические нагрузки. И, конечно же, как врач стараюсь больше рассказывать пациентам о пагубном влиянии вредных привычек.

Сердечных дел доктор является стипендиатом международной программы «Болашақ» по циклу «Кардиология», она прошла стажировку в ведущих клиниках Южной Кореи. А начинала свою трудовую карьеру в 2009-м году в больнице скорой медицинской помощи Усть-Каменогорска.

– Тогда интервенционная медицина еще не была развита так, как сейчас, – вспоминает Айжан Меирхановна. – У нас был всего один аппарат коронарографии, исследовавший сосуды сердца, и он находился в другой областной больнице. Картина стала меняться с 2013 года. Тогда во всех регионах в рамках программы развития кардиологии и кардиохирургии принялись обучать молодых специа­листов, отправлять их на учебу за границу. И вот тогда, можно сказать, стартовал новый этап развития отечественной кардиомедицины, и спасенных людей стало гораздо больше. Пациенты перестали умирать от инфарктов. И это был большой прогресс.

Тяжелых клинических случаев в практике ­Айжан Меирхановны было, конечно, немало. Однажды даже пришлось одновременно реанимировать троих пациентов. А еще на всю жизнь запомнила случай, когда им не удалось спасти беременную женщину с тромбоэмболией легочной артерии. Да, во врачебной практике случается и такое. Но каждый подобный случай анализируется позже всем медицинским составом: что пошло не так, была ли хотя бы малейшая возможность уберечь пациента и что нужно сделать во избежание повторения таких ситуаций.

– Были пациенты с клапанными пороками, – продолжает Айжан Ашимханова. – Есть еще такое заболевание, как инфекционный эндокардит, когда на фоне стойкого инфицирования крови бактерии садятся на клапаны сердца и поражают их. Обычно кардиохирурги таких пациентов сразу не оперируют, ведь прежде нужно стабилизировать их состояние, нормализовав физические показатели.

В настоящее время, по словам Айжан Меирхановны, очень много пациентов с выявленной артериальной гипертонией. И многие из тех, кому уже поставлен диагноз, относятся к этому крайне беспечно. А между тем заболевание очень коварно.

– С первого взгляда оно не кажется настолько тяжелым, однако надо понимать, что мы имеем дело с убийцей № 1 в мире. Давление выше 140 на 90 уже считается опасным. И с каждым годом количество гипертоников только увеличивается. Но главное – среди них сейчас много молодых. А ведь лечение несложное. Люди просто игнорируют заболевание и в итоге получают осложнения в виде инсультов, инфарктов и почечной недостаточнос­ти, – разводит руками специалист.

Айжан Меирхановна твердо убеждена в том, что здоровье человека на 90% зависит от него самого и лишь на оставшиеся 10% – от лечащего врача. Так, многие пациенты, обращающиеся за помощью, до сих пор искренне верят в чудо-лечение в виде одной волшебной пилюли. Но ее не сущест­вует. Кардиологические заболевания требуют регулярного приема препаратов. Не менее важно придерживаться и правильного питания.

– Я не люблю слово «диета», потому что оно у меня ассоциируется с каким-то временным явлением, – делится рекомендациями кардиолог Ашимханова. – Достаточно пересмотреть свой рацион питания, ограничив прием жирной пищи, содержащей огромное количество холестерина. А еще при артериальном давлении я порекомендовала бы снизить употребление соли. И, конечно же, важны полноценный здоровый сон и высокая стрессоустойчивость.

Что касается очевидных минусов в профессии, то, как отметила наша собеседница, они вытекают из общей организации системы здравоохранения в Казахстане в целом. Это и уровень зарплаты врачей и медсестер, и получение высшего образования, и отношение государства и пациентов к медицинским работникам.

По словам коллег, Айжан Меирхановна не только хороший врач, но и очень справедливый, ответственный, чуткий и тактичный человек, который всегда придет на помощь. А еще ее отличает такое качество, как честность.

– Мой девиз по жизни – всегда говорить правду. Не люблю ложь даже во благо, – рассуждает она. – В работе, считаю, тоже важно говорить правду. Это помогает в дальнейшей тактике лечения. Когда пациенту честно рассказываешь, что и как будем лечить, устанавливается доверие. Он перестает паниковать, и результаты заметно улучшаются. Принцип, что врач лечит словом, устарел – врач должен лечить делом. Моя задача – диагностировать болезнь и правильно подобрать терапию либо подготовить человека к хирургическому вмешательству.

Вне кардиологии Айжан Меирхановна довольно разносторонний человек: занимается воспитанием сына, любит книги и музыку. Одна из любимых книг доктора – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, а также Айжан Ашимханова поклонница группы Backstreet Boys. Ей даже удалось осуществить мечту и попасть на концерт любимых звезд, который состоялся в Кракове (Польша) в прошлом году.

Но другой мечте доктора Ашимхановой пока только предстоит осуществиться. Это случится, когда ученые смогут, объединившись в исследованиях, изобрести лекарство от неизлечимых болезней.